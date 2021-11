Raktuvēs Kazahstānā nograndis sprādzienis; vismaz seši cilvēki miruši

Incidents norisinājies Abai ogļraktuvēs. Tās pārvalda Kazahstānas tērauda giganta „Arcelor Mittal” vienība Karagandas reģionā. Brīdī, kad atskanējis sprādziens, raktuvēs atradušies 64 strādnieki; 56 no viņiem no raktuvēm izdevies izkļūt pašu spēkiem. Divi no viņiem ir nopietni ievainoti.