Kāpēc pandēmija padara autobraucējus agresīvus?

Jānis Vanks, DBS autoskolas direktors: "Mēs to novērojām arī pirmās mājsēdes laikā. Neskatoties uz to, ka satiksme ir mazāka, tā ir daudz nervozāka. Tas noteikti ir psiholoģisks jautājums. Cilvēki vienkārši jūtas slikti."

"Cilvēks ir atlaists no darba, viņam trūkst naudas. Viņš ir nomāktā stāvoklī, gatavs izpaust savu attieksmi visnepiemērotākā vietā. Ceļu satiksme kalpo par zibensnovedēju negatīvā nozīmē. Viņi ir noguruši, nomocīti dusmīgi uz visu. To nespēj paturēt sevī un izliek satiksmē," - tā Ivars Austers.

Mājsēde ir ekstremāla situācija, un ne visi prot tai pielāgoties, pat ja paši domā, ka to spēj.

Jānis Vanks: "Arī maza lieta, kas var izsist no līdzsvara, uzreiz nokaitina vairāk, un mēs uz to asāk reaģējam. Sīkumi, ko agrāk nemaz nebūtu ievērojuši, pēkšņi kaitina, ilgi gruzd un provocē uz asu rīcību. Ja viens no šoferiem izdara manevru kas pārsteidz citus, tas rada ķēdes reakciju.