Izsolīs Džobsa un Vozņaka uzbūvēto oriģinālo "Apple" datoru

Šis "Apple-1" ir viens no 200 eksemplāriem, kurus Džobss un Vozņaks saražoja, sākot uzņēmuma "Apple" darbību garāžā. Tagad "Apple" ir izaudzis par 2 triljonus dolāru vērtu uzņēmumu.

Izsolē piedāvātais dators ir vēl retāks tāpēc, ka tam ir ietvars no koa koka, kas aug Havaju salās. Tikai daži no 200 oriģinālajiem datoriem ir izgatavoti ar šādu ietvaru.

Kāds datoru veikals, kuram tika piegādāti apmēram 50 "Apple-1" eksemplāri, nolēma dažus no tiem ietvert kokā, pavēstīja izsoļu nams "John Moran".

To vispirms nopirka kāds elektronikas profesors Čafiju koledžā Kalifornijas štatā, bet 1977.gadā to pārdeva savam studentam. Vārdā nenosauktais students nopirka šo datoru par 650 dolāriem, bet tagad to pārdos tūkstošreiz dārgāk.