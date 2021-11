Tikāmies arī ar suņu apmācības treneri Agnesi Bunku-Bogdanovu. "Mīlestība pret suņiem man jau ir no agras bērnības. Šī mīlestība pret suņiem nav vārdiem izskaidrojama, un tas mani arī aizveda līdz trenera amatam. Esmu saņēmusi LKF sertifikātu, kā arī suņu uzvedības speciālistes diplomu no Norvēģijas suņu skolas International Dog Trainer School. Zināšanas papildinu arī dažādos semināros," ar sevi iepazīstina Agnese.

"Atsaukties uz savu vārdiņu. Kā tas notiek? Kaut vai sēžot pie TV, pasaucam savu kucēnu un, kad suns paskatās kaut ar acs kaktiņu vai paceļ ausi, uzreiz priecīgi uzslavējam, sakot: "Labs suns!" Ja pie rokas ir našķītis, dodam noteikti arī to.

Lai suns no mazotnes atceras: tiklīdz mani saimnieks sauc, man ir jānāk, jo mani noteikti slavēs un, iespējams, dos ko garšīgu!" par suņa vārda apguvi stāsta Agnese Bunka-Bogdanova.

Slavēšanā ir svarīgi izveidot vienu vārdu savienojumu, ko lieto visa ģimene. Lai suns to uzreiz saprot un nepārprot. "Arī balss intonācija un skaņas ir ļoti no svara. Intonācijai ir jābūt pozitīvās emocijās balstītai. Uzslavu nebaidāmies teikt skaļi, tikai tā suns to sapratīs," iesaka suņu apmācības trenere.