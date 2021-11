"Placebo" atklāj jaunā albuma izdošanas datumu

Līdz ar otrā singla "Surrended By Spies" nodošanu klausītāju vērtējumam britu alternatīvā roka apvienība "Placebo" beidzot atklāj, ka viņu ilgi gaidītais astotais studijas albums "Never Let Me Go" klajā nāks 2022. gada 25. martā.