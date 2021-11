Katru gadu zemestrīcēs, vulkāna izvirdumos, viesuļvētrās un cunami viļņos, kā arī plūdos un meža ugunsgrēkos iet bojā gandrīz 100 tūkstoši pasaules iedzīvotāju, liecina Pasaules veselības organizācijas dati. Vēl vismaz 150 miljoni cilvēku ir spieti evakuēties no mājokļiem vai kā citādi cieš no dabas “dusmām”. Postošās katastrofas ir bijušas visos laikos, dažas no tām no zemes virsmas izdzēsušas veselas civilizācijas.