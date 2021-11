Labu darbu bankā Anglijā iemaina pret mīlestību Latvijā: kādas atgriešanās stāsts

Tomēr, lai atgrieztos bija vajadzīga drosme. Pirmkārt, bija vajadzīga apņēmība, lai aizbrauktu prom no visām Latvijā iestaigātajām takām, prom no ģimenes, un patstāvīgi uzsāktu dzīvi ārzemēs. Tomēr arī pamest sevis uzbūvēto dzīvi ārzemēs un atkal sākt to būvēt no jauna Latvijā viennozīmīgi bija, gan smags, gan drosmīgs lēmums. Viņš ļoti labi apzinājās, no kā atsakās. Vajadzēja šķirties no divu gadu līguma bankā, kur atalgojums bija krietni lielāks nekā Latvijā. Tomēr kā būtisku atgriešanās iemeslu Roberts min vēlmi būt savam dzīves noteicējam.