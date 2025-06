Krievijas draudu dēļ NATO piecas reizes paplašinās pretgaisa aizsardzību Eiropā

NATO samitā Hāgā 24.-26. jūnijā sabiedrotie arī vienosies par lielāko aizsardzības izdevumu palielinājumu kopš Aukstā kara. Pašlaik ieteicamais izdevumu slieksnis ir 2% no IKP. NATO dalībvalstis plāno to palielināt līdz 5% no IKP, no kuriem 3,5% tiks tērēti militārajiem izdevumiem un vēl 1,5% – citiem ar drošību saistītiem pasākumiem, tostarp robežu stiprināšanai un cīņai pret kiberdraudiem.