Otrdien trīs Rēzeknes novada pagastos notiks izbraukuma vakcinācija

Šodien no plkst.9 līdz 10.30 vakcinēties varēs Dricānu pagasta kultūras namā, no plkst.11.30 līdz 13 - Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrā. Savukārt no plkst.14 līdz 15.30 pakalpojums būs pieejams Audriņu pamatskolā.