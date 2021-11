Pensionāriem palielinās ar nodokļiem neapliekamo minimumu

Ar šiem grozījumiem tiek palielināts pensionāra neapliekamā minimuma apmērs. 2022.taksācijas gadā pensionāra neapliekamais minimums tiks palielināts pakāpeniski - no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam - 2100 eiro jeb 350 eiro mēnesī, bet no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim - 3000 eiro jeb 500 eiro mēnesī.

Savukārt no 2023.taksācijas gada pensionāra neapliekamais ienākums būs 6000 eiro gadā jeb 500 eiro mēnesī.

Pieņemtās izmaiņas paredz arī pakāpeniski palielināt diferencēto neapliekamo minimumu. 2022.taksācijas gadā maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma apmērs tiks palielināts pakāpeniski - no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 1.jūnijam - līdz 350 eiro mēnesī, savukārt no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim - līdz 500 eiro mēnesī.

No 2023.taksācijas gada maksimālais gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērs būs 6000 eiro gadā jeb 500 eiro mēnesī.

Ņemot vērā to, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju attiecībā uz mikrouzņēmumā nodarbinātām personām to algota darba ienākumam no mikrouzņēmuma tiek piemēroti darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, deputātu atbalstītajā likumprojektā ietvertās normas, kas attiecas uz mikrouzņēmuma darbiniekiem un paredz tiem labvēlīgākus nosacījumus nekā pašreizējais regulējums likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir piemērojamas ar 2021.gada 1.jūliju.