Emblēmu inženierijas produkts - Suzuki Across

Suzuki Across ēd uz pusi mazāk. Ar pilnu bateriju vai nu nemaz vai ap litru uz 100 km, pārējā laikā nedaudz virs 5. Tā kā izgatavotājs apveltījis krosoveru ar vienu no ietilpīgākajām baterijām, kāda sastopamas plug-in hibrīdos, Suzuki Across bezizmešu režīmā var veikt nevis standarta 50, bet savus 70 km.

Precīzi – septiņarpus stundās no parastas sadzīves rozetes, ja vien tajā dzīvo ne mazāk kā 10 ampēru. Teorētiski Across var lādēt arī no senākos laikos ievliktiem elektrotīkliem vai izvelkot pagarinātāju pa logu. Egons atzīst, ka Suzuki Across kopumā ir solīds hibrīds. Lādējamais hibrīds Latvijā tik iecienītā un universālā virsbūvē kā saka angļu mēlē – tick all the boxes jeb aizpilda visas ailītes. Tam ir visi iedomājamie braukšanas režīmi, un tas spēj pats uzlādēt bateriju bez pieslēgšanas kontaktligzdai. Suzuki Across ir tikpat autonoms kā atomledlauzis.