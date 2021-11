Ministrs: Valstij un pašvaldībām ciešāk sadarbojoties, ir jāmazina ievietoto bērnu skaitu bērnunamos

Viņš uzsvēra, ka katru gadu Latvijā ir aptuveni 1000 bērnu, kuri tiek šķirti no savām ģimenēm. Iemesli tam ir dažādi, bet daļu no tiem ir iespējams apkarot. Neskatoties uz to, ka lielākajai daļai bērnu tiek atrastas audžu ģimenes, joprojām ir daļa bērnu, kuri tiek ievietoti bērnu namos.