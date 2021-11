Kariņš: Esam lauzuši Covid-19 saslimstības līkni

Viņš norādīja, ka mājsēde ļāva samazināt saslimušo un hospitalizēto skaitu, piebilstot, ka tās ir pozitīvas tendences. Vienlaikus premjers akcentēja, ka pandēmija ar to nav beigusies.

Kariņš aicināja iedzīvotājus būt apdomīgiem un izsvērt to, kā samazināt savstarpējos kontaktus, lai neizplatītu Covid-19 tālāk.

Savukārt labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) piebilda, ka tuvāko nedēļu laikā paredz trīs punktus, par kuriem koalīcijai un valdībai būs jāpieņem būtiski lēmumi. Pirmais no tiem saistās ar to, kā veicināt vakcinācijas aptveri iedzīvotāju vidū, kuri ir vecāki par 60 gadiem. Koalīcijai būs jādiskutē par to, kā sasniegt 90% aptveri, lai mazinātu hospitalizācijas un mirstības riskus, sacīja ministrs.