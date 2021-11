Kā mēs mainīsimies pēc pandēmijas? Runā psihiatrs

Šis pandēmijas laiks pārbauda psiholoģiskos likumus, kurus kā liekas empīriski nemaz nevar pārbaudīt. Viens no tiem ir K.G.Junga sinhronitātes princips. Jācer, ka izmantojot sadarbības stratēģijas, arvien vairāk cilvēku pieliks pūles, kas novedīs pie tā, ka šī pandēmija beigsies.

Var uzskatīt, ka ‘’koronavīrusa laikmets’’ ir sava veida iniciācija. Frāze ‘’agri vai vēlu pārslimos visi’’ nav nemaz tik banāla un vienkārša kā sākumā varētu likties. Tā ietver daudzas parādības – pāreju no pagātnes uz nākotni, daudzus pārbaudījumus, kam ir ‘’jāiziet cauri’’, īslaicīga izolācija, dzīves , uzturēšanās vietas maiņa, kā arī jaunu vērtību rašanās.

Paralēli Covid 19 pandēmijai attīstās ‘’baiļu pandēmija’’. Notiek pārmaiņas, kas biedē. Atceroties Kurta Levina aprakstīto kara ainu, kuru psiholoģiski maina vieta - kalns. Viens stāsts ir, kad karavīri aizsargājas no ienaidniekiem un atrodas tranšejās un pavisam cita ir situācija, kad tiek dota pavēle uzbrukt. Tad tas no uzticama aizsarga no pretinieku lodēm vienā mirklī pārtop par liktenīgu, nāvi nesošu šķērsli. Bailes savukārt rada dusmas, kā aizsardzības reakciju, lai nebūtu jājūt bailes.