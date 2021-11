Krimināllikumā skaidrāk paredzēs atbildību par viltus ziņu izplatīšanu

"Mēs zinām – ja kāda ziņa, kura ir nepatiesa, piemēram, vedina nevakcinēties vai nelietot maskas, vai neievērot drošības noteikumus, – ja to pavairo vairāki simti tūkstoši cilvēki, līdz ar to šī epidemioloģiskā drošība mums strauji krītas. Faktiski cilvēki no šādām ziņām īstenībā mirst," viņš sacīja.