Ņikišins: Jābūt gataviem reaģēt, jo jaunais SARS-CoV-2 vīrusa paveids nonāks arī Latvijā

Eksperts arī norāda, ka patlaban, ņemot vērā šī paveida lielo mutāciju skaitu, vairākas valstis ievieš ceļošanas ierobežojumus. To vidū ir arī Izraēla un Lielbritānija, kas pirmās spērušas šādu soli. Vienlaikus arī Eiropas Komisija, kā arī Latvija patlaban plāno sekot abu valstu pēdās. Kopsakarā ar šīm izmaiņām Ņikišins arī uzsver, ka iedzīvotājiem noteikti būtu jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Savukārt attiecībā pret jautājumu, cik labi vakcīnas pasargās pret šo paveidu, eksperts atzīmē, ka tas ir darbs, kas patlaban jāveic vakcīnu speciālistiem.

Vaicāts, kad varētu pienākt tas brīdis, kad vairs neradīsies jaunas SARS-CoV-2 vīrusa mutācijas, eksperts sacīja, ka viena no vīrusa īpašībām ir tā spēja radīt jaunas mutācijas, tādēļ šis jautājums ir drīzāk par to, kad mēs spēsim izskaust SARS-CoV-2 vīrusu. Līdz ar to tik ilgi kamēr tam būs transmisijas iespējas, tas arī mutēsies. Vienlaikus situāciju ap SARS-CoV-2 sarežģī fakts, ka ar vīrusu inficētie, kuriem ir viegla simptomātika, nereti turpina savas ikdienišķās dzīves gaitas, piemēram, turpinot doties uz darbu.