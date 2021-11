Latgalē, vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā braukšanu apgrūtina apledojums

Apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem autoceļiem ir pa Daugavpils šoseju no Skrīveriem līdz Paterniekiem, pa Liepājas šoseju no Blīdenes līdz Liepājai, pa šoseju Jēkabpils-Terehova posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.