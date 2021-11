Simulācija: melnais caurums sarauj gabalos zvaigzni

Kad zvaigzne nonāk pārāk tuvu melnajam caurumam, tā spēcīgais gravitācijas lauks sāk deformēt zvaigzni, beigās to saraujot gabalos. Sliktākajā gadījumā zvaigznei nav iespējams izbēgt no nāves. Daļa no zvaigznes materiāla paliek visumā, bet daļa tiek iesūkta melnajā caurumā.