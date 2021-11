Pasaules Banka lems par humānās palīdzības sniegšanu Afganistānai

Bankas vadība otrdien neformālā padomes sanāksmē apspriedīs priekšlikumu par līdzekļu novirzīšanu no Afganistānas Atjaunošanas trasta fonda (ARTF), "lai atbalstītu humānos centienus caur ANO un citām humānās palīdzības aģentūrām ar klātbūtni un loģistikas spējām valstī", sacīja ziņu avots, nesniedzot sīkākas detaļas.

Pasaules Bankas iecere ir daļa no kompromisa, kas panākts ar ANO un ASV valdību. Saskaņā ar to apmēram 500 miljoni dolāru no ARTF var tikt novirzīti humānās palīdzības organizācijām, apejot talibus.