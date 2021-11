Ierakstā redzamā sieviete nav Ļubļanas slimnīcas medmāsa

Sociālā medija Facebook lietotāji Latvijā dalās ar ierakstu, kurā pausts, ka Ļubļanas universitātes slimnīcas (UKCL) virsmāsa nākusi klajā ar “patiesību” par Covid-19 vakcīnām, it kā atklājot, ka daļa no tām ir placebo, bet daļa saturot onkoloģisko gēnu, kas veicina vēža attīstību. Nekas no tā nav taisnība, un ierakstā redzamā sieviete nav UKCL virsmāsa.