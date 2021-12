ASV valsts sekretārs: Esam gatavi aktīvi vērsties pret Krieviju

ir nepieciešams gatavoties jebkuriem attīstības scenārijiem un panākt arī to, ka Krieviju atvelk savus spēkus.

"Mēs esam Kremlim parādījuši, ka mēs esam gatavi aktīvi vērsties pret Krieviju un izmantot, tai skaitā, politiskus un ekonomiskus līdzekļus. Mēs esam turpinājuši aktīvi strādāt ar sabiedrotajiem un partneriem, lai pārrunātu šos jautājumus un saskaņot savu rīcību, jo mūsu sabiedrotie ir tikpat apņēmīgi noskaņoti kā mēs. To uzsvēra visi mūsu partneri un sabiedrotie vakar notikušajā diskusijā. Mūs atbalsta arī Vācija, Lielbritānija, Francija," sacīja Blinkens.

un mums ir jāatrisina šībrīža krīze un jāizmanto diplomātiskie kanāli. Tas nozīmē, ka Krievijai un Ukrainai jāatjauno dialogs Minskas formātā, lai panāktu to, ka Austrumukrainas konfliktam tiek pielikts. Putins pavisam nesen apgalvoja un es citēšu - Minskas vienošanās ir jāizpilda pilnībā. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir izteicis Ukrainas apņēmību pildīt pilnībā Minskas vienošanos," skaidroja Blinkens.

ASV valsts sekretārs uzsvēra, ka ASV aicina visas puses ievērot šo miera līgumu, kas tika panākts 2020.gadā jūlijā, un atvilkt Krievijas spēkus no Ukrainas teritorijas, un izvietot tos vietās, kur to paredzēja miera līgums. Tāpat Krievija ir aicināta neapdraudēt konkrētas Ukrainas teritorijas daļas, pārtraukt destabilizēt situāciju Ukrainā no iekšienes un mazināt šībrīža spriedzi un saspīlējumu.