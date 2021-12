Automobiļu aprīkojums: kas vienam par maksu, citam ir standartā

Apsildāms stūresrats un sēdekļi nodrošina komfortu nelielos attālumos ikdienas maršrutos, un to garantē pat Kia Ceed, kas maksā tikai nedaudz virs 15 tūkstošiem eiro. Salīdzinājumam: viens no lētākajiem hečbekiem Audi klāstā – A3 Sportback – maksā vairāk nekā 27 tūkstošus eiro, taču par apsildāmiem priekšējiem sēdekļiem tiek prasīti papildu 380 eiro.

Ceļu satiksmes drošībai vajadzētu būt visu autoražotāju galvenajai prioritātei, un viena no vienkāršākajām sistēmām, kas vadītājam nodrošina labu redzamību, vienlaikus nepieļaujot citu satiksmes dalībnieku apžilbināšanu, ir automātiskā tālās gaismas pārslēgšanas sistēma. Tā ir iekļauta vairuma jaunās paaudzes Kia modeļu standarta aprīkojumā, tādēļ par to klientam nebūs jāmaksā papildus, pat izvēloties pilsētas SUV Niro, kura cena ir, sākot no 22 490 eiro.