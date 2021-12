Konservatīvajām partijām neizdodas izveidot jaunu EP frakciju

Tāpat sarunu dalībnieku vidū bija Spānijas labējās partijas "Vox" (Balss) līderis Santjago Abaskals, Igaunijas Konservatīvās tautas partijas (EKRE) līderis Martins Helme, flāmu nacionālistu partijas "Vlaams Belang" ("Flāmu intereses") vadītājs Toms Van Grīkens un vēl astoņu mazāk pazīstamu labējo partiju pārstāvji no ES dalībvalstīm.

Tāpat nacionālkonservatīvie politiķi pauda neapmierinātību ar ES "sociālo inženieriju", kas esot izveidota, lai "cilvēkus atdalītu no viņu kultūras un mantojuma". Viņu iebildumus, piemēram, izsaukušas ES vadlīnijas darbiniekiem terminu "Ziemassvētki" aizstāt ar jēdzienu "gada nogales svētki".

Tomēr franču nacionālistu līderes labvēlīgā attieksme pret Kremli un viņas vadītās partijas finansējuma pieņemšana no Krievijas izpelnījās lielu vērību PiS preses konferences laikā.

Poreba gan uzsvēra, ka atšķirībā no vairākiem bijušajiem Austrijas, Francijas un Vācijas kreisi centriskajiem un labēji centriskajiem politiķiem Lepēna "nestrādā Krievijas enerģētikas kompānijās".

PiS pašlaik EP darbijas Eiropas konservatīvo un reformistu frakcijā EP, Orbāna vadītā "Fidesz" pēc izslēgšanas no Eiropas Tautas partijas nav nevienā no EP frakcijām, bet lielākā daļa no Varšavas samita delegātiem pārstāvēti frakcijā "Identitāte un demokrātija".