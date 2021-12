Kuru sertifikātu var izmantot pēc 3. potes saņemšanas

Balstvakcināciju Latvijā no 2. decembra var saņemt ikviens no 18 gadu vecuma, bet vienlaikus pieaug iedzīvotāju interese par sertifikātu - kuru varēs izmantot turpmāk? Vai sākotnējais tiks anulēts un tikai pēc kāda laika darbosies balstvakcinācijas sertifikāts? To TVNET skaidro raksta turpinājumā.