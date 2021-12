Lielākā alga 3732 eiro, mazākā – 1870. Radījums pēta, cik pelna vietvaru vadītāji

To, kādas algas un labumus saņem 43 vietvarās ievēlētie, operācijā "Cik maksājam pašvaldību varai?" pētīja Latvijas Televīzijas raidījums "Aizliegtais paņēmiens".

Galvenie pašvaldību ienākumu avoti ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis no tiem cilvēkiem, kas konkrētajā pašvaldībā ir deklarēti, bet otrajā pozīcijā – nekustamā īpašuma nodoklis no tiem īpašumiem, kas pašvaldībā atrodas, un ko maksā gan vietēji uzņēmēji, gan arī iedzīvotāji. Liela daļa pašvaldību saņem arī naudu no pašvaldību izlīdzināšanas fonda.