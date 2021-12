Arī supermeni raud! Vīriešu intīmās veselības problēmas

Lai izvairītos no uretrīta, ieteicams dzert dažādas augu tējas, kuru sastāvā ir bērza lapas, miltenes lapas, pētersīļa sakne, kadiķa augi, pelašķa laksti, brūkleņu lapas, linu sēklas, kliņģerīšu ziedi un lupstāju laksti.

Ieteicams sārmains šķidrums, piemēram, dzēstās sodas dzēriens, ko pagatavo, ¼ tējkarotes sodas šķīdinot 125–200 ml karsta ūdens, dzērienu atdzesē un dzer. Ķermeņa vide no skābas kļūs par sārmainu, un tas palīdzēs mazināt urinēšanas radītās sāpes. Kopumā dienā pastiprināti jālieto šķidrums – glāze ūdens vai tējas stundā, vismaz desmit glāzes dienā. Lielais šķidruma apjoms palīdzēs izskalot no urīnceļiem nelabvēlīgās baktērijas.

#3 Uzņemt C vitamīnu

Uretrīta gadījumā būtiski uzņemt C vitamīnu, tāpēc ieteicams lietot dzērveņu, brūkleņu, melleņu sulu, kam var pievienot klāt arī nedaudz ābolu sulas. C vitamīns aizkavēs baktēriju pielipšanu urīnceļu sieniņām un līdz ar to mazinās iekaisuma izplatību.