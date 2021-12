Pieci padomi, kā veikt lielāku attālumu ar elektroauto

Jaunākie un modernākie elektriskie komercauto ar vienu uzlādi spēj nobraukt vairākus simtus kilometru. Piemēram, Citroën ë-Berlingo, kas aprīkots ar 50 kWh bateriju, var paveikt līdz 280 km un līdz ar to ir piemērots arī ekspluatācijai ārpus pilsētas. Eksperts norāda – lai veiktu pēc iespējas lielāku attālumu, jāizvēlas optimāls vidējais ātrums.

“Apsildes un dzesēšanas sistēmas ir vieni no lielākajiem enerģijas patērētājiem, tāpēc to lietošanai nepieciešams pievērst papildu uzmanību.

Piemēram, kurjers, kuram nākas bieži izkāpt no auto, jaku valkās visu laiku. Tāpēc nav jēgas maksimāli apsildīt salonu. Atverot durvis, siltums ātri aizplūst, un, lai uzturētu augstu temperatūru, klimata iekārtai atkal jāstrādā ar pilnu jaudu, patērējot daudz enerģijas. Vienlaikus vajag paturēt prātā viedos risinājumus, kas ļauj klimata sistēmu vadīt attālināti,” teic D. Tropiņš.

Ārkārtīgi efektīva ir elektromobiļa salona sildīšana un atdzesēšana, kamēr tas uzlādējas, jo tam nepieciešamā enerģija tiek ņemta nevis no baterijas, bet tieši no elektrotīkla. Piedevām salona apsildes vietā efektīvāk ir izmantot sēdekļu vai stūres apsildi, ja mašīnā uzstādīts šāds aprīkojums.

ë-Jumpy ietilpība ir 6,6 m3, bet kravnesība līdz 1400 kg, savukārt līdzīga izmēra elektriskais Peugeot e-Traveler var pārvadāt līdz 8 cilvēkiem. Lai gan šie transportlīdzekļi ir ļoti ietilpīgi un praktiski, to nevajadzētu izmantot bez apdoma.

“Piemēram, furgons var uzņemt lielas un smagas kravas, taču tas nenozīmē, ka to vajag padarīt par mobilu noliktavu, vizinot nevajadzīgas lietas.

Atšķirībā no automašīnām ar iekšdedzes dzinēju elektromobiļi braukšanai nepieciešamo enerģiju daļēji var saražot paši. To nodrošina rekuperācijas sistēma, kas bremzēšanas kinētisko enerģiju pārvērš elektriskajā un to noglabā baterijā.