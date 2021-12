EZA iesaka apstiprināt zāļu "RoActemra" lietošanu pieaugušajiem ar smagu Covid-19 gaitu

CHMP izvērtēja datus no galvenā pētījuma, kurā tika iekļauti 4116 hospitalizēti pieaugušie ar smagu Covid-19 gaitu, kuriem bija nepieciešams papildu skābeklis vai mākslīga plaušu ventilācija un kuriem bija augsts C reaktīvā proteīna līmenis asinīs, liecinot par iekaisumu.

Pētījums parādīja, ka ārstēšana ar "RoActemra" infūzijas veidā papildus standarta ārstēšanai samazināja nāves risku, salīdzinot ar tikai standarta ārstēšanu. Kopumā 28 dienu laikā nomira 31% pacientu jeb 621 no 2022 pacientiem, kuri saņēma "RoActemra" un standarta ārstēšanu, salīdzinot ar 35% pacientu - 729 no 2094 pacientiem -, kuri saņēma tikai standarta ārstēšanu. Turklāt 57% pacientu jeb 1150 no 2022 pacientiem, kuri saņēma "RoActemra", varēja izrakstīties no slimnīcas 28 dienu laikā, salīdzinot ar 50% pacientu jeb 1044 no 2094 pacientiem, kuri saņēma tikai standarta ārstēšanu.