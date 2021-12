Pašnodarbinātajiem nākamgad saglabās jau esošo sociālās apdrošināšanas kārtību

Šos grozījumus sagatavoja Labklājības ministrija, kas iepriekš skaidroja, ka šīs izmaiņas nodrošinās to, ka no nākamā gada pašnodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo algu, maksās 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma.