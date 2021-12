Kalniete: Baltkrievijai jāliedz dalība lielos starptautiskos pasākumos

"Lukašenko ir pārkāpis jebkādas robežas attiecībā uz represijām, kas turpinās pret pilsonisko sabiedrību, pret pilnīgi nevainīgiem cilvēkiem un masu mediju pārstāvjiem. Lielākā daļa no masu medijiem nav pat tieši saistīti ar opozīciju. Varbūt žurnālisti uzdrošinās pateikt kaut ko tādu, ko vara interpretē kā kritiku," pauda Kalniete.

ES dalībvalstu ministri pagājušajā nedēļā apstiprināja piekto sankciju paketi pret Baltkrieviju. Jautāta, vai sankcionēt nevajadzētu arī Baltkrieviju atbalstošo Krieviju, Kalniete norādīja, ka savulaik EP savā rezolūcijā faktiski par to arī runāja. Piemērojot ES sankcijas, ir jābūt pilnīgi drošiem, ka tad, ja sankcionētā organizācija, uzņēmums, privātpersona vai ierēdnis vērstos ES Tiesā, būtu skaidrs, ka sankcijas ir piemērotas pamatoti.

Viņa minēja sankcionēto uzņēmumu "Belarusjkaļij", kas ir viena no lielākajām kālija ražotnēm, tāpat sankcionēta Baltkrievijas nacionālā lidsabiedrība "Belavia". Praktiski, kā skaidroja Kalniete, tas nozīmē, ka šī lidkompānija Eiropas virzienā vairs nevar lidot. Turklāt "Belavia" sankcionējušas arī ASV, Kanāda un Lielbritānija.

Tāpat sankcijām pakļauta Sīrijas aviokompānija "Cham Wings", ko "Belavia" fraktēja, lai no Tuvajiem Austrumiem vestu uz Minsku un pēc tam uz kādu no robežvalstīm, lielākoties uz Poliju, Tuvo Austrumu iedzīvotājus, vai tie būtu Irākas kurdi, afgāņi vai cilvēki no Āfrikas.