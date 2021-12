Terehovas muitnieki kukuļus ņēma kā "pusdienu naudu"

Andruškins pastāstīja: "Muitas amatpersonas saņēma kukuļus no transportlīdzekļu vadītājiem, kas šķērsoja muitas kontroles punktu "Terehova". Gadījumi – kāpēc, par ko [saņēma kukuļus] ir visdažādākie. Principā tā bija tradīcija. Muitnieki dažbrīd vairs arī neprasīja [kukuli]. Pārsvarā šī naudas nodošana notika tā, ka no mašīnas šoferis iedod muitas amatpersonai šo kukuli. Muitas amatpersona to paslēpj pie sevis, konkrētajā brīdī strādājot.