Aptauja: dabas takas un dzīvnieku parki ir visbiežāk apmeklētie ceļotāju galamērķi Latvijā

No visiem aptaujas dalībniekiem 46% atbildēja, ka ir izmantojuši iespēju apceļot Latviju. Visbiežāk to darījuši cilvēki vecumā no 40 līdz 49 gadiem (53%) un 30-39 (51%), ko, iespējams, var skaidrot ar kopīgiem ģimenes ceļojumiem. Visbiežāk ceļā devušies Rīgas iedzīvotāji (50%), savukārt vismazāk šoruden ceļoja respondenti no Latgales – apstiprinoši atbildēja vien 38% aptaujāto.