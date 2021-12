Tallinas universitātes klimatoloģijas un meteoroloģijas pasniedzējs Juri Kameniks, kurš nereti laika prognozes komentējis arī medijos, gadiem veicis urīnpūšļa "eksperimentus". To dalībnieki apgalvo — Kameniks viņus seksuāli izmantojis.

Neraugoties uz to, ka Kameniks paskaidrojis dalībniekiem, ka pētījumu veic Tallinas vai Tartu universitāte, augstskolas apgalvo, ka nevienā no tām nekad nav ticis veikts šāds projekts. Pašam Kamenikam arī nav pieejama neviena konkrēta atsauce, kas varētu apstiprināt to, ka šāds pētījums tiešām noticis.