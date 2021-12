Video ⟩ Saistībā ar starptautisko sankciju pārkāpšanu veiktas vairākas kratīšanas, tostarp bankā

Šā gada 8. novembrī Latvijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde no Čehijas Republikas Augstākās prokuratūras Prāgā saņēma 2021. gada 19. oktobra Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (turpmāk tekstā – EIR) kriminālprocesā, kurā tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana par starptautisko sankciju pārkāpšanu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Latvijas Valsts policija pieņēma lēmumu par Čehijas Republikas EIR izpildi.

No iesniegtā EIR materiāliem izriet, ka Čehijas Republikas tiesībaizsardzības iestādes – Nacionālā centrālā organizētās noziedzības apkarošanas biroja izmeklēšanā atrodas kriminālprocess par starptautisko sankciju iespējamu pārkāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Minēto noziedzīgo nodarījumu, iespējams, izdarījis kāds Krievijas Federācijas pilsonis, kurš uzturas Čehijā, un citas personas, kuras vismaz no 2015. gada marta līdz pat šim brīdim, veicot banku operācijas no dažādām vietām Čehijas Republikā, apzināti pārkāpa Eiropas Savienības starptautiskās sankcijas, kas ir noteiktas ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu programmas "Ukraina" ietvaros. Proti, ir aizdomas, ka, veicot banku operācijas dažādu Arkādija Rotenberga (Arkady Rotenberg), pret kuru ir noteiktas starptautiskās sankcijas, kontrolētu uzņēmumu vārdā, minētās personas pārskaitījušas viņam līdzekļus uz Eiropas Savienības valstīm, kā arī uz citām valstīm.