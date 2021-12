Katrs ceturtais bojāgājušais ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ir gājējs; bieži vainīga autovadītāju neuzmanība

BALTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētniekiem pirms dažiem gadiem veiktais simulatorpētījums pierādīja, ka īsziņas lasīšana neatkarīgi no pozitīva vai nepatīkama satura, kā arī zvanīšana, turot telefonu rokās, rada būtiskas izmaiņas autovadītāju uzvedībā un ievērojami samazina uzmanību, kas būtu jāvelta, lai novērtētu situāciju uz ceļa. Atsevišķos gadījumos īsziņas apskate auto simulatora vadīšanas laikā radīja novirzes līdz pat vienam metram no savas joslas centra – praksē tas nozīmētu iebraukšanu pretējā joslā vai grāvī. Interesanti, ka par sevi un savām prasmēm ļoti pārliecinātie šoferi, kas bija aptuveni trešā daļa no eksperimenta dalībniekiem, brauciena laikā saņemtā zvana iespaidā neapzināti palielināja ātrumu, kā arī biežāk pieļāva kļūdas, kas liecina par neuzmanību.