Rīgā un citās pašvaldībās bez maksas izvedīs eglītes otrreizējai pārstrādei

Eglīšu izvešanai tiks organizēts īpašs maršruts, nogādājot tās atkritumu pārstrādes centrā, lai no tām iegūtu šķeldu. Pirms eglītes izmešanas iedzīvotāji aicināti noņemt no tās visus svētku rotājumus. Ja eglīte bijusi ievietota plastmasas podā, tā no trauka noteikti jāizņem.