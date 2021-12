Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju un mazināt elektrības rēķinu

Vienkāršs padoms elektroenerģijas taupīšanai ir elektroierīču atvienošana no kontaktligzdas. Pastāv kļūdains viedoklis, ka, piemēram, izslēgts televizors nepatērē elektrību, kaut arī ir pieslēgts strāvas padevei. Taču realitātē visas ierīces, kas ir pieslēgtas elektrotīklam, tieši ietekmē to, kādu rēķinu mēs saņemam mēneša beigās. Tas jo īpaši attiecas uz tādu tehniku kā veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, mikroviļņu krāsnis, tējkannas, tosteri u.c., tādēļ taupīšanas nolūkos liela daļa sadzīves tehnikas būtu no kontaktligzdas jāatslēdz pilnībā. Savukārt statistikas dati liecina, ka vidēji vienu trešdaļu mājas enerģijas patēriņa rada tieši ledusskapis. Lai gan zināmu apsvērumu dēļ ledusskapi nav iespējams atslēgt, iespējams, ir pienācis laiks apdomāt jauna ledusskapja iegādi. Tas saistīts ar to, ka jaunā sadzīves tehnika ir ievērojami energoefektīvāka nekā tā, kas ražota pirms 5 - 10 un vairāk gadiem. Tāpat, lai iekārta būtu makam draudzīgāka, ir ieteicams izvēlēties tādas ierīces, kuru energoefektivitātes klase ir "A+" vai augstāka (norādīts uz ierīces uzlīmes un iepakojuma). Lai gan šādas ierīces lielākoties ir dārgākas, ilgtermiņā to elektrības patēriņš būs mazāks. Tas gan nenozīmē, ka būtu steidzami jāatjauno visa mājas tehnika, kura izlaista senāk par 10 gadiem, taču to der atcerēties kā jaunas tehnikas izvēles kritēriju nākotnē. Tas palīdzēs ne tikai ietaupīt naudu, bet arī samazināt mājokļa kopējo tīkla slodzi.