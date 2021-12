Astoņi interesanti fakti, ko nezināji par Alfa Romeo

Šī ambiciozā plāna ietvaros uzņēmums plānoja līdz 2018. gadam tirgū laist astoņus jaunus modeļus, tostarp divus Alfa Romeo SUV, kuru tirdzniecības apjomu bija paredzēts sasniegt 400 000 vienību apmērā, kas ir piecas reizes vairāk salīdzinājumā ar tā laika pārdošanas apjomu. Taču rūpnīcai izdevās realizēt tikai daļu no šiem plāniem, un pēdējos piecos gados tirgū nonākuši vien daži modeļi: Giulia, Stelvio ar jaudīgākajām Quadrifoglio versijām, kā arī ierobežota daudzuma Giulia Quadrifoglio GTA un GTAm, ko nekavējoties iegādājās kolekcionāri.

“Es ilgi meklēju automašīnu, kas man katru dienu sniegtu braukšanas prieku. Ielas nav sacīkšu trase, bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam izbaudīt braukšanu. Šis automobilis ir tava ķermeņa turpinājums, un šī sajūta mūsdienu tehnikā ir reta parādība. Cilvēki saka, ka tu neesi īsts “benzīngalva”, ja tavā dzīvē nav bijis Alfa Romeo automobilis. Esmu viens no viņiem,” skaidro viens no labākajiem Lietuvas sacīkšu braucējiem Dominiks Butvils, kurš brauc ar Alfa Romeo Stelvio.

Pēc kara un pēc tam, kad Itālija kļuva par republiku un karaliskā ģimene pameta valsti, Savojas mezgli logo vairs nebija atrodami. Un tad, kad viens no uzņēmuma pazīstamākajiem automobiļiem Alfasud tika saražots jaunā rūpnīcā netālu no Neapoles, no logo tika izņemts arī vārds “Milāna”, un stilizēts Viskonti pūķis. Alfa Romeo logo, kas izmantots līdz šim, tika ieviests 2015. gadā.