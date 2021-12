ReTV: Individuālās kameras policistiem – par vairāk nekā pusmiljonu eiro

Pirms neilga laika valdība nolēma piešķirt gandrīz 600 tūkstošus eiro Iekšlietu ministrijai policistu apgādāšanai ar individuālajām kompaktajām videokamerām. Nauda šim nolūkam atvēlēta no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Papildus kameras vajadzīgas, lai nodrošinātu gan sabiedrisko kārtību, gan uzraudzītu pašu likumsargu darbu, mazinot korupcijas risku, – ar to kameru daudzumu, kāds bija pieejams līdz šim, nepietiekot, informē Iekšlietu ministrija. Pagājušā gada pavasarī Valsts kontrole ziņoja, ka no iepriekš iepirktajām ap 140 kamerām izmantotas tiek tikai 18. Vai patiešām radusies nepieciešamība pēc jaunām?