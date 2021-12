General Motors elektrifikācija neaprobežosies tikai ar automašīnām

Bet arī tas vēl nav viss. Sen lolotā ideja par elektromotoru "no kastes" pēcpārdošanas tirgum tagad ir pieejama Electric Connect un Cruise eCrate komplektācijā. Apmācīti kvalificēti uzstādītāji ar to strādās saskaņā ar GM eSVM (elektrisko specmodeļu modificēšanas) programmu, kas startēs 2022. gadā. Uzskatāmi piemēri, ka tas strādā, ir elektrificētais Chevrolet E-10 jeb 1962. gada pikapa C-10 elektriskā versija un Project X jeb futūristiska bagija koncepts.

Faktiski elektrifikācija jau tagad uzņem apgriezienus. Piemēram, kurjerpasta kompānija FedEx pagājušajā nedēļā no GM saņēma pirmos piecus no plānotajiem 500 BrightDrop EV600 elektriskajiem furgoniem. General Motors saka, ka tas ir ātrākais projekts tās vēsturē. No oriģinālās koncepcijas līdz piegāžu sākumam nebija pagājis pat gads.