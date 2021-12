Kas ir rekuperācija un kā ar to elektromobiļa lietošana kļūst lētāka

Oskars Irbītis, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Automobiļu katedras pasniedzējs, norāda, ka rekuperatīvās bremzēšanas laikā atgūtās enerģijas daudzums ir atkarīgs no to, kādā proporcijā bremzēšanas darbs ir sadalīts starp ģeneratora režīmā strādājošo elektromotoru un automašīnas darba bremzēm.

O. Irbītis uzsver – lai gan atšķiras enerģijas nesējs, fizikas likumi nemainās, un vairums braukšanas principu paliek tie paši vecie. Viņa ieteikums tiem, kuri vēlas maksimālu rekuperācijas efektu, ir bremzēt ar daļēji nospiestu bremžu pedāli un kopumā izvairīties no straujas ātruma samazināšanas. RTU pasniedzējs skaidro, ka baterijas uzlādēšana ir atkarīga no kinētiskās enerģijas daudzuma, proti, no tā, cik intensīvs ir palēninājums, un no tā, cik ilgi tas turpinās. Vēl viens rekuperācijas efektu ietekmējošs aspekts ir baterijas iestatījumi.