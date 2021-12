Aptauja: Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju saskaras ar izdegšanas simptomiem

37% dažkārt, 25% reti, kamēr 6% nekad un 4% sniedza atbildi "grūti pateikt". Tikmēr no aptaujātajiem vīriešiem ar izdegšanu bieži saskaras 19%, dažkārt 32%, reti 31%, bet 15% nekad un 3% atbildēja "grūti pateikt".

Savukārt no vecuma grupām visvairāk ar izdegšanu saskaras respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 32% bieži un 40% dažkārt; 19% reti, 7% nekad un 2% atbildēja "grūti pateikt". Tikmēr vismazāk ar izdegšanu saskaras aptaujātie seniori vecumā no 64 līdz 75 gadiem - 10% bieži, 34% dažkārt, 32% reti, 18% nekad un 6% atbildēja "grūti pateikt".