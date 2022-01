Rajevskis par amatpersonu runām: Sacīto grūti savilkt kopā ar realitāti

gan Ministru prezidentam, gan Valsts prezidentam bijuši labi nolūki, tomēr runās varējis just attālināšanos no sabiedrības, turklāt abas runas bijušas atrautas no rīcības. Politiķis retorikā var būt viens, bet ar savu rīcību demonstrēt pavisam ko citu, izteicās sabiedrisko attiecību speciālists.