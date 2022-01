Igaunijā gadu mijā uz šosejas notriec piecus gājējus; miris divgadīgs bērns

Saskaņā ar publiski izskanējušo informāciju, cietušie ir divas sievietes un divi vīrieši vecumā no 31 līdz 37 gadiem.

"No notikuma vietā ievāktajām liecībām ir skaidrs, ka cilvēku kompānija īsi pirms pusnakts izgāja no kaimiņu mājas, lai uzrīkotu uguņošanu. Pirotehnika tika palaista gan no šosejas braucamās daļas, gan tās malām. Diemžēl salūta laikā cilvēki atradās uz šosejas un nepamanīja braucošo auto. Taču vadītājam braukšanas laikā vajadzēja būt skaidrā prātā un izvēlēties tādu braukšanas ātrumu, kas ļautu reaģēt sliktas redzamības apstākļos," norāda apgabala prokurore Merike Lugna.