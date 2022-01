Kāpēc uz Mēness joprojām nav kosmosa stacijas?

Viens no iemesliem, kāpēc mēs vēl neesam uz Mēness uzbūvējuši kosmosa staciju, ir tāds, ka pagaidām cilvēks uz Mēness neizkāpj tik bieži. Uz Mēness nogādāt cilvēku ir izdevies vien sešas reizes. Tas notika “Apollo” misiju laikā no 1969. līdz 1972. gadam.

Raķetes veids (Saturn V), kas tika izmantots, lai astronautus aizgādātu līdz Mēnesim, vairs netiek ražots. Tas nozīmē, ka pagaidām mums nav pietiekami spēcīgas raķetes, lai cilvēku un visu vajadzīgo kosmosa stacijai nogādātu uz Mēness, vēstīts vietnē "The Conversation".

Protams, ir liela atšķirība starp īsu ceļojumu līdz Mēnesim un kosmosa stacijas būvēšanu, kas ir ļoti sarežģīti. Viens no veidiem, kā to paveikt, ir detaļas sagatavot uz Zemes, nogādāt tās uz Mēness un tur tās salikt kopā kā Lego klucīšus. Tādā veidā tika uzbūvēta Starptautiskā kosmosa stacija.

Starptautiskā kosmosa stacija gan atrodas tikai 400 kilometru tālu no Zemes virsmas. Mēness savukārt atrodas 384 tūkstošus kilometru tālu no Zemes. Lai aizceļotu no Zemes līdz Mēnesim būtu nepieciešamas trīs dienas un milzīgs degvielas daudzums.