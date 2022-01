Miglas un citu lukturu pareizas lietošanas noslēpumi

Pasliktinātas redzamības gadījumā efektīva un tīra automašīnas apgaismojuma nodrošināšana ir ne tikai vadītāja atbildība, bet arī drošas braukšanas pamats. Ir svarīgi regulāri pārbaudīt, vai automašīnā darbojas visas gaismas un kāds ir to tehniskais stāvoklis. Ja automašīnai nedeg tuvās gaismas, to iespējams pamanīt uzreiz, taču, ja nedeg, piemēram, pagrieziena rādītāji vai bremžu lukturi, to uzreiz nevar pamanīt, un, turpinot braukt, mēs veicinām bīstamu situāciju rašanos uz ceļa.