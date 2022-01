Pavļuts: Janssen vakcīnas aizsardzība dilst visātrāk

Politiķis novērojis, ka "Johnson&Johnson" vakcīnu nereti izvēlējušies cilvēki, kuri bija diezgan atturīgi pret vakcinēšanos, un to izvēlējās kā nosacīti "vieglāko ceļu". Tomēr dati rādot, ka cilvēkiem, kuri "Johnson&Johnson" vakcīnu saņēmuši senāk, aizsardzība ir samazinājusies vairāk nekā citiem.

Ministra teikto apliecināja 4. janvāra raidījumā "Panorāma" Stradiņa slimnīcas Plaušu ķirurģijas centra un Covid-19 nodaļas vadītājas Daces Žentiņas teiktais, proti, ārste norādīja, ka "Janssen" viena vakcīna ne vienmēr pasargā no smagas slimības gaitas, nāves un hospitalizācijas.

"Tas, ko mēs varam teikt, ka tiešām ar "Moderna" vakcīnu, īsti neviens nav nokļuvis smagā stāvoklī slimnīcā tieši Covid-19 dēļ. Savukārt par "Janssen" diemžēl ir jāsaka, ka šī viena vakcīna diemžēl nepasargā no smagas slimības gaitas, no nāves, no hospitalizācijas," stāstīja Stradiņa slimnīcas Plaušu ķirurģijas centra un Covid-19 nodaļas vadītāja Dace Žentiņa.