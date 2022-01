Citur trakāk, citur pavisam mierīgi – kā reģionu slimnīcas tika galā ar “ledus traumētajiem”

Daugavpils Reģionālā slimnīca informē, ka ievērojams pacientu skaita pieaugums bijis brīvdienās. 1. un 2. janvārī Uzņemšanas nodaļā vērsušies 105 cilvēki ar dažādām traumām. Starp traumām bija 37 lūzumi, kā arī 19 sasitumi. Kopumā 16 cilvēki tika hospitalizēti. No 3. līdz 4. janvārim traumpunktā pavisam bijuši 52 pacienti, no kuriem 15 bijuši ar lūzumiem un septiņi ar sasitumiem. Savukārt laika posmā no 4. līdz 5. janvārim pacientu skaits traumpunktā, salīdzinot ar brīvdienām, samazinājies – tādi bijuši 29. Lūzumi bijuši astoņiem pacientiem, savukārt sasitumi – 13 pacientiem. Tomēr jāņem vērā, ka uz Daugavpils Reģionālo slimnīcu dodas arī viss Augšdaugavas novads.