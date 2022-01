Banānu kastēs atrastās kokaīna kravas vērtība lēsta ap 30 miljoniem eiro

Policija pagājušā gada nogalē medijiem atklāja, ka konkrētā banānu krava saņemta no Dienvidamerikas realizācijai ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Toreiz konkrētas valstis policija neminēja, taču Grāvīte apliecināja, ka pagājušā gada nogalē kravas ar banānos paslēptu kokaīnu atrastas arī Polijā un Čehijā.

Jau ziņots, ka par Latvijā izņemto kokaīnu ir izvirzītas vairākas izmeklēšanas versijas, un atkarībā no tām tiek plānotas nākamās izmeklēšanas darbības. Ļoti iespējams, ka tā varētu būt loģistikas kļūda.

2019.gada 8.janvārī Kokneses novadā kādā privātmājas teritorijā tika uzieta kokaīna krava kartona kastēs, kas tika sūtītas no Ekvadoras. Vairākas personas organizētas grupas sastāvā ieveda Latvijā 1758 kilogramus kokaīna, paslēpjot to banānu kravā. Toreiz kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins medijiem atklāja, ka kravas vērtība varētu būt aptuveni 65 miljoni eiro. Pavairojot kokaīnu mazumtirdzniecībā, cena vairākkārt palielinās, līdz ar to mazumtirdzniecībā šādas kravas cena varētu "tuvoties miljardam" eiro.