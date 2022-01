TVNET skaidro: vai arī vakcinētām personām pirms operācijām nepieciešams Covid-19 tests

Arī reģionos esošajās slimnīcās, kā norādīja TVNET aptaujātie slimnīcu pārstāvji, pilnīgi visiem pacientiem, tajā skaitā arī pret Covid-19 vakcinētām personām, pirms plānveida operācijas vai ķiruģiskas manipulācijas dienas stacionārā jāuzrāda Covid-19 tests ar negatīvu rezultātu. To apstiprināja gan Vidzemes slimnīcas pārstāvji, gan Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcas pārstāvji, un arī Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvji.

"Ņemot vērā jauna vīrusa paveida inkubācijas perioda un iedarbības specifiku, lai pasargātu slimnīcā esošus pacientus un darbiniekus no potenciāla inficēšanas riska un lai minimizētu infekcijas izplatības iespējas ārstniecības iestādē, Daugavpils reģionālajā slimnīcā testē visus pacientus, neskatoties uz to vai konkrētai personai ir derīgs vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts vai nē," norādīja Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāve Jūlija Kasecka.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta informācija, trešdien, 12. janvārī, Latvijas slimnīcās ievietoti 72 Covid-19 pacienti, savukārt 57 sasirgušie izrakstīti, kopējam pacientu skaitam stacionāros pieaugot no 569 līdz 575 pacientiem. No stacionētajiem pacientiem 494 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 81 pacients - ar smagu slimības gaitu. Kopumā līdz šim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 24 120 Covid-19 pacienti.